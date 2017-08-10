ОАО «БНБ-Банк» с 10 августа изменило процентные ставки по депозитам «Верное решение», «Вклад в будущее» и «Лови мгновение» для вновь заключаемых договоров.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ставки составят:

«Верное решение»: безотзывный: на 3 мес. – 8,2% (в рублях), 2,25% (в долларах), 7,25% (в росс. рублях); на 6 мес. – 9,2% (в рублях), 2% (в долларах), 7,5% (в росс. рублях); отзывный: на 3 мес. – 6,2% (в рублях), 2% (в долларах), 6,25% (в росс. рублях); на 6 мес. – 7,2% (в рублях), 1% (в долларах), 6,5% (в росс. рублях);

«Вклад в будущее» в росс. рублях: на 3-5 мес. – 7,25%; 6-8 мес. – 7,5%; 9-11 мес. – 8%; 12 мес. – 8,5%; 13-17 мес. и 18-36 – 9%;

«Лови мгновение» в росс. руб. на 12 мес. – 8%.