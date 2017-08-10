БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

СИСТЕМЫ ДБО БЕЛГАЗПРОМБАНКА НЕ БУДУТ РАБОТАТЬ УТРОМ 12 АВГУСТА

10:04 11.08.2017 Системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк для юридических лиц» и «Клиент-банк» ОАО «Белгазпромбанк» не будут работать 12 августа с 7.00 до 11.00. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, также в указанное время не осуществляется выплата наличными международных и внутренних переводов, и выплата наличными денежных переводов по системе «ЮНИСТРИМ» в точках обслуживания банка. Это связано с обновлением программного обеспечения автоматизированной банковской системы.