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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
СИСТЕМЫ ДБО БЕЛГАЗПРОМБАНКА НЕ БУДУТ РАБОТАТЬ УТРОМ 12 АВГУСТА
10:04 11.08.2017
Системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк для юридических лиц» и «Клиент-банк» ОАО «Белгазпромбанк» не будут работать 12 августа с 7.00 до 11.00.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, также в указанное время не осуществляется выплата наличными международных и внутренних переводов, и выплата наличными денежных переводов по системе «ЮНИСТРИМ» в точках обслуживания банка.
Это связано с обновлением программного обеспечения автоматизированной банковской системы.
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