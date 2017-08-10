БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БТА БАНК ИЗМЕНЯЕТ СТАВКИ ПО КРЕДИТАМ

16:55 10.08.2017 ЗАО «БТА Банк» с 10 августа изменяет ставки по кредитам. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, теперь рефинансировать кредиты любых банков Беларусиь в БТА Банке можно с помощью «Плана Б» и «2 в 1» от 14,99% годовых. Ставка по краткосрочному кредиту 5 звезд теперь 10,99% годовых – первые 30 дней и 14,99% годовых – весь последующий срок. Ставка овердрафта – от 15% годовых.