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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БТА БАНК ИЗМЕНЯЕТ СТАВКИ ПО КРЕДИТАМ
16:55 10.08.2017
ЗАО «БТА Банк» с 10 августа изменяет ставки по кредитам.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, теперь рефинансировать кредиты любых банков Беларусиь в БТА Банке можно с помощью «Плана Б» и «2 в 1» от 14,99% годовых. Ставка по краткосрочному кредиту 5 звезд теперь 10,99% годовых – первые 30 дней и 14,99% годовых – весь последующий срок. Ставка овердрафта – от 15% годовых.
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