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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ИДЕЯ БАНК УСТАНОВИЛ НОВЫЙ БАНКОМАТ В МИНСКЕ
16:33 10.08.2017
ЗАО «Идея Банк» установило новый банкомат в Минске (ул. Кальварийская, 2-113).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в банкомате можно снять наличные деньги (белорусские рубли и иностранную валюту), а также осуществить ряд операций: оплатить коммунальные услуги, телефон, интернет, а также совершить другие безналичные платежи через систему ЕРИП; получить выписку по совершенным операциям; подключить услугу 3D-Secure; подключить SMS-оповещение.
Банкомат работает ежедневно 24/7.
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