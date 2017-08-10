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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ТЕХНОБАНК И ТЕЛЕТРЕЙДБЕЛ ЗАПУСТИЛИ СОВМЕСТНЫЙ СЕРВИС ПО ПРОВЕДЕНИЮ БЕЗНАЛИЧНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
16:00 10.08.2017

В августе этого года между ОАО «Технобанк» и форекс-компанией ООО «ТелетрейдБел» подписано соглашение, в соответствии с которым клиенты ООО «ТелетрейдБел» получили возможность пополнять торговые аккаунты при помощи электронных кошельков, открытых в системе WebMoney Transfer (WMB), гарантом которой на территории Республики Беларусь выступает ОАО «Технобанк».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в компании IPR Belarus, помимо этого, все клиенты WMB получили возможность автоматической регистрации личных кабинетов в ООО «ТелетрейдБел» https://my.teletrade.by.

Этот проект является уникальным для финансового рынка Беларуси. Впервые создан комплексный продукт с использованием передовых банковских и форекс-технологий, который является базой для дальнейшего развития полифункциональных сервисов.

«Рынок электронных услуг развивается стремительными темпами. Только в России электронными кошельками пользуется более 40 миллионов человек и возможность приема безналичных платежей становится важным фактором развития любого бизнеса. Сфера применения виртуальных валют платежных систем постоянно расширяется. В ближайшей перспективе мы планируем этап развития, касаемо обработки платежей в пользу юридических лиц Республики Беларусь за их товары и услуги по крипто-электронным валютам биткоин и эфириум. Услуга, которую мы предоставляем совместно с форекс-компанией ООО «ТелетрейдБел», позволит нашим клиентам в режиме онлайн производить расчеты с форекс-компанией ООО «ТелетрейдБел», – сказал финансовый директор ОАО «Технобанк» Иван Кутень.

«Рынок форекc в Республике Беларусь является молодым и быстрорастущим. Мы всегда стараемся предоставлять нашим клиентам лучшие финансовые инструменты, используя при этом передовые технологии и кооперацию с другими участниками финансового рынка. Сотрудничество с ОАО «Технобанк» позволит клиентам получать качественный, удобный и высокоскоростной сервис», – подчеркнула руководитель ООО «ТелетрейдБел» Екатерина Зимовая.
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