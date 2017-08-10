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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛГАЗПРОМБАНК ИЗМЕНЯЕТ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ДЕПОЗИТАМ ФИЗЛИЦ В ДОЛЛАРАХ И ЕВРО
15:06 10.08.2017
ОАО «Белгазпромбанк» изменяет процентные ставки по действующим договорам гарантийных депозитов в долларах США и евро.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ставки устанавливаются в зависимости от срока гарантийного депозита:
до 180 дней включительно – 2% годовых, от 181 до 360 дней включительно – 2,3%, от 361 до 720 дней включительно – 2,6%, от 721 до 1080 дней включительно – 2,8%, свыше 1080 дней – 3%.
В соответствии с условиями действующих договоров гарантийного депозита предусмотрено снижение процентных ставок в одностороннем порядке с уведомлением клиентов путем размещения информационного сообщения на информационных стендах банка и в структурных подразделениях банка, осуществляющих обслуживание физических лиц по вкладным операциям. При этом новый размер ставок применяется к гарантийному депозиту по истечении одного месяца со дня уведомления.
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