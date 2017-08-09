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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАГРОПРОМБАНК ЗАПУСТИЛ НОВУЮ УСЛУГУ ПО СОВЕРШЕНИЮ ПЛАТЕЖЕЙ В ИНТЕРНЕТЕ
13:46 10.08.2017
ОАО «Белагропромбанк» запустило новую услугу по совершению платежей в сети Интернет с использованием динамического пароля 3D-Secure.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в настоящий момент банк внедрил подключение динамического пароля 3D-Secure в Мобильном банкинге и версии iOS Мобильного интернет-банкинга. В ближайшее время данная возможность появится и на остальных версиях Мобильного интернет-банкинга. Также внедрение данной услуги готовится и для Интернет-банкинга.
При подключении динамического пароля 3D-Secure нужно указать номер телефона белорусского оператора связи, на который банк будет направлять пароль при совершении платежей в интернете.
Стандарт безопасности 3D-Secure, на базе которого платежные системы разработали технологии Verified by Visa и Mastercard SecureCode, позволяет увеличить безопасность платежей по карточке в интернете путем использования для таких операций дополнительного пароля.
Пароль может быть статический – такой пароль задается держателем карточек Белагропромбанка в системе «Интернет-банкинг» и используется многократно при совершении операций в сети интернет. Более безопасным и современным считается динамический способ генерации пароля, когда для каждой новой операции генерируется новый пароль.
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