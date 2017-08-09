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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛИНВЕСТБАНК ИЗМЕНЯЕТ РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ ПО ОПЕРАЦИЯМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОРПОРАТИВНЫХ КАРТОЧЕК
12:34 10.08.2017
ОАО «Белинвестбанк» с 21 августа изменяет размеры платы (вознаграждений) за операции, осуществляемые банком по операциям с использованием корпоративных карточек.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, устанавливается плата (вознаграждение) за выдачу наличных денежных средств по корпоративным карточкам в пунктах выдачи наличных денежных средств и банкоматах ОАО «Белинвестбанк», в банкоматах ОАО «АСБ Беларусбанк», ОАО «Белагропромбанк» и по корпоративным карточкам системы Visa International/MasterCard International в банкоматах ЗАО «МТБанк» в следующем размере: 1,5% (минимум 2 руб., 3 доллара США/евро, 200 рос. руб.). Плата (вознаграждение) будет взиматься в валюте счета.
Не будет взиматься плата (вознаграждение) за зачисление денежных средств на текущий (расчетный) банковский счет в белорусских рублях для последующего зачисления на корпоративные банковские платежные карточки.
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