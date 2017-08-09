БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БЕЛАРУСБАНК НАЧИНАЕТ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА ПОКУПКУ ОБЛИГАЦИЙ ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «НЕМИГА-ФАВОРИТ»

11:16 10.08.2017 ОАО «АСБ Беларусбанк» с 10 августа начинает прием поручений от физических и юридических лиц на покупку облигаций ООО «Торговый дом «Немига-Фаворит» (девелопер сети магазинов «Рублевский»). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, объем эмиссии облигаций ООО «Торговый дом «Немига-Фаворит» составляет 2,25 млн долларов США, срок обращения – 9 лет (с ежегодными офертами на досрочный выкуп). Процентная ставка по облигациям фиксированная и составляет 7,75% годовых. Беларусбанк осуществляет брокерское обслуживание клиентов по приобретению облигаций ООО «Торговый дом «Немига-Фаворит» без комиссий.