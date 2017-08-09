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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
МТБАНК ВНОСИТ ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ ПО ОПЕРАЦИЯМ С КЛИЕНТАМИ И БАНКАМИ-КОРРЕСПОНДЕНТАМИ
10:06 10.08.2017
ЗАО «МТБанк» с 15 августа вносит изменения в Перечень вознаграждений по операциям с клиентами и банками-корреспондентами.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, вносятся следующие изменения:
п. 3.8. Перечня вознаграждений по операциям с клиентами и банками-корреспондентами после слов «Просто овердрафт» дополнен словами «Овердрафт Доверие»;
п. 3.10. Перечня вознаграждений по операциям с клиентами и банками-корреспондентами после слов «Овер Драйв» дополнен словами «Овердрафт Доверие»;
п. 15.1. Перечня вознаграждений по операциям с клиентами и банками-корреспондентами после слов «Овер Драйв» дополнен словами «Овердрафт Доверие».
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