БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ТЕХНОБАНК НАЧИНАЕТ ПРОИЗВОДИТЬ ВЫПЛАТЫ ПО ЧЕКАМ TAX FREE В ГОМЕЛЕ И МОГИЛЕВЕ

16:44 09.08.2017 ОАО «Технобанк» начинает производить выплаты по чекам Tax Free в отделениях банка в Гомеле и Могилеве. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 15 августа получить выплаты по чекам Tax Free станет возможно в отделении Технобанка в Гомеле по адресу ул. Советская, 60 (универмаг «Гомель»). С 22 августа возврат Tax Free будет осуществляться в отделении Могилева по адресу Минское шоссе, 31, ТЦ «Парк Сити». Выплаты будут производиться по чекам систем Tax Free: Global Blue, Tax Free Premier, Tax Free Worldwide, Tax Card, , Litofolija, Innova Tax Free.