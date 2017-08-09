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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ТЕХНОБАНК НАЧИНАЕТ ПРОИЗВОДИТЬ ВЫПЛАТЫ ПО ЧЕКАМ TAX FREE В ГОМЕЛЕ И МОГИЛЕВЕ
16:44 09.08.2017
ОАО «Технобанк» начинает производить выплаты по чекам Tax Free в отделениях банка в Гомеле и Могилеве.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 15 августа получить выплаты по чекам Tax Free станет возможно в отделении Технобанка в Гомеле по адресу ул. Советская, 60 (универмаг «Гомель»).
С 22 августа возврат Tax Free будет осуществляться в отделении Могилева по адресу Минское шоссе, 31, ТЦ «Парк Сити».
Выплаты будут производиться по чекам систем Tax Free: Global Blue, Tax Free Premier, Tax Free Worldwide, Tax Card, , Litofolija, Innova Tax Free.
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