ЗАО «Альфа-Банк» (Беларусь) с 8 августа изменило процентные ставки по краткосрочным кредитам «Овердрафт».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, теперь при оформлении овердрафта сроком на 30 дней ставка будет равна 13,9%. А при оформлении на 60 дней размер процентных выплат составит 15,9%.

Предложение действует для клиентов, получающих зарплату на карточки Альфа-Банка.

Для оформления овердрафта достаточно воспользоваться интернет-банком «Альфа-Клик» или обратиться в любое отделение Альфа-Банка.