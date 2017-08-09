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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
АЛЬФА-БАНК (БЕЛАРУСЬ) ИЗМЕНИЛ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ОВЕРДРАФТУ
16:25 09.08.2017
ЗАО «Альфа-Банк» (Беларусь) с 8 августа изменило процентные ставки по краткосрочным кредитам «Овердрафт».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, теперь при оформлении овердрафта сроком на 30 дней ставка будет равна 13,9%. А при оформлении на 60 дней размер процентных выплат составит 15,9%.
Предложение действует для клиентов, получающих зарплату на карточки Альфа-Банка.
Для оформления овердрафта достаточно воспользоваться интернет-банком «Альфа-Клик» или обратиться в любое отделение Альфа-Банка.
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