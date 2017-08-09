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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В АЛЬФА-БАНКЕ (БЕЛАРУСЬ) СМЕНИТСЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ
14:38 09.08.2017
Председатель правления ЗАО «Альфа-Банк» (Беларусь) Игорь Катибников 31 августа завершит свою работу в этой должности.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, решением Наблюдательного совета ЗАО «Альфа-Банк» с 1 сентября исполняющим обязанности председателя правления назначен заместитель председателя правления Станислав Пархимович.
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