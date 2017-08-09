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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БПС-СБЕРБАНК И «ДАНА ХОЛДИНГС» ЗАПУСТИЛИ СОВМЕСТНУЮ ПРОГРАММЫ КРЕДИТОВАНИЯ НЕДВИЖИМОСТИ
12:19 09.08.2017
ОАО «БПС-Сбербанк» запустило с 8 августа совместную кредитную программу финансирования недвижимости с Группой компаний «Дана Холдингс» в рамках условий кредитного продукта «Новоселье со Сбербанком» под ставку от 8,9% годовых.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, для клиентов Группы компаний «Дана Холдингс», вне зависимости от нуждаемости, ставка по кредиту составит от 8,9% годовых первые 3 года обслуживания.
Сумма кредита: до 90% стоимости объекта недвижимости; процентная ставка: от 8,9%; срок кредита: до 20 лет. Первоначальный взнос: от 10%.
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