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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ТЕХНОБАНК ПРЕДЛАГАЕТ ДЕРЖАТЕЛЯМ ЗАРПЛАТНЫХ КАРТ ПРИОБРЕСТИ ДО 30 СЕНТЯБРЯ КАРТУ «ТАЛАКА ЛАДНАЯ» БЕЗ ОПЛАТЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ
11:15 09.08.2017
ОАО «Технобанк» предлагает держателям запрлатных карточек банка приобрести до 30 сентября карточку «ТАЛАКА Ладная» без взимания оплаты за годовое обслуживание.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, для этого достаточно при оформлении новой карточки внести первоначальный взнос на депозит в размере 10 рублей.
В период проведения акции любой держатель зарплатной карточки банка может не только оформить «ТАЛАКА Ладная» без оплаты за первый год обслуживания, но и «Доходную карточку» с 50% скидкой за первый год обслуживания при условии первоначального взноса в размере 100 долларов США/евро.
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