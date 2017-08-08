ОАО «БПС-Сбербанк» запустило с 8 августа совместную кредитную программу финансирования недвижимости с ООО «Трайпл» в рамках условий кредитного продукта «Новоселье со Сбербанком» под ставку от 7% годовых.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, для клиентов ООО «Трайпл», вне зависимости от нуждаемости, ставка по кредиту составит от 7% годовых первый год обслуживания.

Сумма кредита: до 90% стоимости объекта недвижимости; процентная ставка: от 7%; срок кредита: до 20 лет. Первоначальный взнос: от 10%.