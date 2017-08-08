БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

МТБАНК ОТКРЫЛ НОВОЕ УРМ В МОГИЛЕВЕ

16:54 08.08.2017 ЗАО «МТБанк» открыло новое удаленное рабочее место в торговой организации (УРМ в ТО) в Могилеве. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, УРМ расположено по адресу ул. Строителей, 33, магазин «Электросила». Режим работы УРМ: вт, чт, пт: 10.30 – 19.30 (обеденный перерыв: 15.00 – 16.00); сб, вс: 11.00 – 17.30 (обеденный перерыв: 15.00 – 16.00); пн, ср: выходной.