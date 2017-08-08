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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ИДЕЯ БАНК ИЗМЕНИЛ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ ДЛЯ ФИЗЛИЦ
16:38 08.08.2017

ЗАО «Идея Банк» с 7 августа изменило процентные ставки по вкладам для физических лиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ставки по безотзывным вкладам (депозитам) в национальной валюте составят:

«Комфорт 3 плюс» - 5%;

«Комфорт 6 плюс» - 7,5% первые 3 месяца, с 4-го – ставка рефинансирования Национального банка минус 5 процентных пунктов;

«Уверенный 12 плюс» - 10% первые 6 месяцев, с 7-го – СР-3 п.п.;

«Уверенный 18 плюс» - 10,5% первые 6 месяцев, с 7-го – СР-2,5 п.п.;

«Уверенный 24 плюс» - 10,5% первые 6 месяцев, с 7-го – СР-2,5 п.п.;

«Особенный 3 плюс» - 5,5%;

«Особенный 6 плюс» - 9% первые 3 месяца, с 4-го – СР-3,5 п.п.;

«Особенный 12 плюс» - 10,5% первые 6 месяцев, с 7-го – СР-2,5 п.п.;

«Особенный 18 плюс» - 11% первые 6 месяцев, с 7-го – СР-2 п.п.;

«Особенный 24 плюс» - 11% первые 6 месяцев, с 7-го – СР-2 п.п.;

«В прямом эфире 12» - 7,1% первые 6 месяцев, с 7-го – СР-6 п.п.;

«В прямом эфире 18» - 9,8% первые 6 месяцев, с 7-го – СР-3,3 п.п.;

«В прямом эфире 24» - 9,9% первые 6 месяцев, с 7-го – СР-3,2 п.п.

Ставки по отзывным вкладам в национальной валюте составят:

«Уверенный 12» - 6% первые 6 месяцев, с 7-го – СР-8 п.п.;

«Особенный 12» - 10,5% первые 6 месяцев, с 7-го – СР-2,5 п.п.

Приостанавливается заключение новых договоров по вкладам: «Комфорт плюс», «Особенный 1 плюс», «Комфорт 3», «Особенный 3».
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