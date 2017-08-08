БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ИДЕЯ БАНК ИЗМЕНИЛ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ ДЛЯ ФИЗЛИЦ

16:38 08.08.2017 ЗАО «Идея Банк» с 7 августа изменило процентные ставки по вкладам для физических лиц. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ставки по безотзывным вкладам (депозитам) в национальной валюте составят: «Комфорт 3 плюс» - 5%; «Комфорт 6 плюс» - 7,5% первые 3 месяца, с 4-го – ставка рефинансирования Национального банка минус 5 процентных пунктов; «Уверенный 12 плюс» - 10% первые 6 месяцев, с 7-го – СР-3 п.п.; «Уверенный 18 плюс» - 10,5% первые 6 месяцев, с 7-го – СР-2,5 п.п.; «Уверенный 24 плюс» - 10,5% первые 6 месяцев, с 7-го – СР-2,5 п.п.; «Особенный 3 плюс» - 5,5%; «Особенный 6 плюс» - 9% первые 3 месяца, с 4-го – СР-3,5 п.п.; «Особенный 12 плюс» - 10,5% первые 6 месяцев, с 7-го – СР-2,5 п.п.; «Особенный 18 плюс» - 11% первые 6 месяцев, с 7-го – СР-2 п.п.; «Особенный 24 плюс» - 11% первые 6 месяцев, с 7-го – СР-2 п.п.; «В прямом эфире 12» - 7,1% первые 6 месяцев, с 7-го – СР-6 п.п.; «В прямом эфире 18» - 9,8% первые 6 месяцев, с 7-го – СР-3,3 п.п.; «В прямом эфире 24» - 9,9% первые 6 месяцев, с 7-го – СР-3,2 п.п. Ставки по отзывным вкладам в национальной валюте составят: «Уверенный 12» - 6% первые 6 месяцев, с 7-го – СР-8 п.п.; «Особенный 12» - 10,5% первые 6 месяцев, с 7-го – СР-2,5 п.п. Приостанавливается заключение новых договоров по вкладам: «Комфорт плюс», «Особенный 1 плюс», «Комфорт 3», «Особенный 3».