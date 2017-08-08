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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ТЕХНОБАНК ВНЕС ИЗМЕНЕНИЯ В УСЛОВИЯ АКЦИИ ПО GLOBAL CARD
13:49 08.08.2017
ОАО «Технобанк» внесло изменения в условия акции по Global Card.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, держатели чеков Tax Free, обратившиеся в Технобанк за возмещением НДС на сумму 70 евро и более, могут оформить Global Card без взимания тарифа за годовое обслуживание.
Держатели действующих карточек Travel card имеют право заменить её на Global Card без взимания тарифа за первый год обслуживания.
В период проведения акции устанавливается индивидуальный тариф за оформление и первый год обслуживания карточки Global Card в размере 4 руб./2 евро/ 2 долл. США, в зависимости от выбранной клиентом валюты открываемого счета.
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