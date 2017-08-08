ОАО «Технобанк» внесло изменения в условия акции по Global Card.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, держатели чеков Tax Free, обратившиеся в Технобанк за возмещением НДС на сумму 70 евро и более, могут оформить Global Card без взимания тарифа за годовое обслуживание.

Держатели действующих карточек Travel card имеют право заменить её на Global Card без взимания тарифа за первый год обслуживания.

В период проведения акции устанавливается индивидуальный тариф за оформление и первый год обслуживания карточки Global Card в размере 4 руб./2 евро/ 2 долл. США, в зависимости от выбранной клиентом валюты открываемого счета.