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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БНБ-БАНК УСТАНОВИЛ НОВЫЙ БАНКОМАТ В МИНСКЕ
11:16 08.08.2017

ОАО «БНБ-Банк» установило новый банкомат в Минске.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, он размещен в гипермаркете «Евроопт» в микрорайоне Каменная Горка по адресу: ул. Казимировская, 6. Банкомат находится около салона МТС и работает в режиме работы гипермаркета (пн-вс 09.00 – 23.00).

С помощью банкомата можно узнать об остатках на счетах, получить наличные денежные средства в белорусских рублях и долларах США по карточкам национальной системы Белкарт, а также международных платежных систем Visa и MasterCard.

В новом банкомате также можно воспользоваться услугой «Смена ПИН-кода карточки».

При смене ПИН-кода карточки не рекомендуется выбирать слишком простой ПИН-код (например, 1111, 1234 и т.д.) или ПИН-код, значение которого связано с каким-либо важным событием (например, год рождения и т.д.).

В настоящее время сеть банкоматов Белорусского народного банка состоит из 27 единиц и активно развивается.
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