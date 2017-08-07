Агентство Fitch Ratings скорректировало рейтинги 3 белорусских банков в госсобственности на уровне «B-» со стабильным прогнозом.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Fitch, исправлен уровень прямых рисков на государство относительно основного капитала по методологии Fitch у ОАО «Белинвестбанк» на конец 2016 г. После первоначального сообщения Fitch 31 июля пересмотрело прогноз по рейтингам банков со «Стабильного» на «Позитивный».

Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента («РДЭ») ОАО «АСБ Беларусбанк», Белинвестбанка и ОАО «Банк развития Республики Беларусь» («БРРБ») на уровне «B-» со «Стабильным» прогнозом.

Долгосрочные РДЭ, рейтинги поддержки и уровни поддержки долгосрочных РДЭ трех банков подкрепляются потенциальной государственной поддержкой в случае необходимости и находятся на одном уровне с суверенным рейтингом («B-»/прогноз «Стабильный»). При оценке поддержки Fitch учитывает структуру собственности банков, контроль со стороны правительства (представители правительства входят в состав наблюдательных советов банков) и историю поддержки по настоящее время.

«Мы также учитываем роль Беларусбанка и БРРБ в проводимой политике государства как крупнейших кредиторов по государственным программам финансирования, поддерживаемых целевым фондированием от государства, системную значимость Беларусбанка (рыночная доля 41% по величине активов и 45% по розничным депозитам) и субсидиарную ответственность государства по облигациям БРРБ, которая однако на настоящее время пока не была применена на практике», – говорится с сообщении Fitch.

Способность властей предоставлять поддержку в иностранной валюте является ограниченной, по мнению Fitch, с учетом значительного внешнего фондирования трех банков (в совокупности 2,2 млрд долл. на конец 2016 г., включая краткосрочный долг на 1,2 млрд долл. с погашением в следующие 12 месяцев начиная с 1 марта 2017 г.) и высокой долларизации внутренних обязательств банков (7,3 млрд долл. на конец 2016 г.), в основном в форме клиентских депозитов (облигаций у БРРБ). Эти валютные обязательства являются крупными относительно международных резервов страны (5,2 млрд. долл.), в то время как валютная ликвидность у всех трех банков в значительной степени представлена валютными облигациями, выпущенными государством (долгосрочный долг) или центральным банком (краткосрочный долг).

«Мы ожидаем, что власти предоставят банкам эту валютную ликвидность в случае необходимости, чтобы избежать дефолтов по их внешним заимствованиям. В качестве позитивного фактора отмечается, что около 40% от этих заимствований приходится на обязательства перед российскими кредиторами и, по нашему мнению, они, скорее всего, будут пролонгированы. В случае какого-либо дефицита ликвидности в национальной валюте такой дефицит, вероятно, будет покрываться центральным банком (для Беларусбанка и Белинвестбанка) или властями (для БРРБ)», – говорится в сообщении.

В 2016 г. в трех рассматриваемых банках не было новых взносов капитала от государства (хотя субординированный долг у Белинвестбанка, держателем которого является государство, был конвертирован в капитал) и в ближайшем будущем они не ожидаются. Первоначальный план частичной приватизации Беларусбанка, объявленный в 2016 г., на сегодня отложен, и банк сфокусируется на структурных реформах, согласно информации, полученной Fitch от его менеджмента. Приватизация Белинвестбанка (100% доли) также маловероятна в ближайшее время, по мнению Fitch, с учетом аналогичных потребностей банка в структурных реформах и неопределенности по поводу экономических перспектив в стране. Агентство полагает, что готовность властей страны оказывать поддержку останется неизменной для Беларусбанка и Белинвестбанка, пока государство владеет контрольным пакетом.

Кредитоспособность банков на самостоятельной основе тесно увязана с суверенной кредитоспособностью ввиду значительных прямых требований банков к государству и, в более широком плане, к госсектору экономики. Поэтому качество активов банков зависит от состояния государственных финансов и способности властей поддерживать макроэкономическую стабильность и госсектор. На конец 2016 г. прямые риски на государство (включают требования к правительству и центральному банку) относительно основного капитала по методологии Fitch составляли 3x у Беларусбанка и 2,4x у Белинвестбанка. Кредиты, предоставленные компаниям госсектора (в том числе в рамках государственных программ), были равны еще 3,8x от основного капитала по методологии Fitch у Беларусбанка и 2x у Белинвестбанка.

Кредитные риски остаются высокими в условиях слабого роста экономики, а способность заемщиков обслуживать обязательства находится под давлением из-за высокого левериджа в корпоративном сегменте и долларизации кредитов (Беларусбанк: 60%; Белинвестбанк: 70% от кредитов), в то время как доля заемщиков, захеджированных от валютных рисков, является ограниченной. Показатели качества активов ухудшились в целом по всему банковскому сектору в течение 2015-2016 гг. Мы ожидаем, что эта тенденция продолжится в 2017 г., так как операционная среда остается непростой.

Кредиты Беларусбанка, отнесенные к обесцененным на индивидуальной основе (по МСФО), увеличились до высокого уровня в 37% от валовых кредитов в конце 2016 г. относительно 30% в конце 2015 г., что отражало ухудшение финансового положения заемщиков и/или залогов. В то же время кредиты с просрочкой более 90 дней оставались на низком уровне, 1,6% кредитов, чему способствовала реструктуризация/пролонгация кредитов, а также высокая доля заемщиков с поддержкой от государства (в форме субсидий по процентным платежам или погашения кредитов за счет госгарантий). Кредиты Белинвестбанка, отнесенные к обесцененным на индивидуальной основе, также находились на высоком уровне 30% от кредитов на конец 2016 г., хотя и снизились с 34% в конце 2015 г., а кредиты с просрочкой более 90 дней составляли 11,6%.

Благоприятным фактором для показателей качества активов является умеренная расчистка баланса, организованная властями в 2015-2016 гг., в форме обмена отдельных проблемных кредитов на долгосрочные облигации, выпущенные Министерством финансов, БРРБ или местными властями. Fitch ожидает, что расчистка продолжится, хотя она, вероятно, будет постепенным процессом с учетом ограниченных финансовых возможностей государства по оказанию значительной поддержки.

Fitch расценивает капитализацию как умеренную с учетом кредитных рисков и уровней обесцененных кредитов у банков. Незарезервированная доля обесцененных кредитов составляла высокие 1,7x от основного капитала по методологии Fitch у Беларусбанка и 1x у Белинвестбанка. В конце мая 2017 г. регулятивные показатели основного капитала и общего капитала составляли 16,2% и 18,6% соответственно у Беларусбанка и 10,5% и 15,2% у Белинвестбанка. Запасы капиталов предоставляли ограниченную способность абсорбировать убытки, равную 9% кредитов у Беларусбанка и 5% у Белинвестбанка без нарушения минимальных регулятивных требований к капиталу (включая надбавки).

Прибыль до отчислений под обесценение (за вычетом начисленных, но не полученных в денежной форме процентов) находилась на хорошем уровне 5,8% от средних валовых кредитов у Беларусбанка и 8% у Белинвестбанка. Однако, по мнению Fitch, имеется неопределенность по поводу способности некоторых заемщиков обслуживать кредиты за счет собственных денежных потоков, а не получения новых кредитов. Отчисления в резерв под обесценение кредитов были значительными у банков (65% операционной прибыли до отчислений под обесценение у Беларусбанка в 2016 г. и 98% у Белинвестбанка), что оказало давление на рентабельность капитала (ROAE), которая составила 8,9% у Беларусбанка и 0% у Белинвестбанка.

Основным источником фондирования банков являются клиентские средства (более 70% пассивов), но в основном валютные (67% у Беларусбанка и 62% у Белинвестбанка). Тренд по депозитам в последнее время является стабильным, что ограничивает непосредственное давление на ликвидность. Однако управление ликвидностью по-прежнему в высокой степени зависит от доверия вкладчиков и поддержки со стороны властей.

Fitch не присваивало БРРБ рейтинг устойчивости ввиду особого статуса банка как организации развития и тесной связи с государством.

Какие-либо изменения РДЭ рассматриваемых банков, вероятно, будут увязаны с изменением суверенной кредитоспособности, и «Стабильный» прогноз отражает прогноз по суверенным рейтингам.

Кроме того, рейтинги банков могут быть понижены, и, соответственно, станут ниже суверенного рейтинга, если своевременная поддержка не будет оказана в случае ее необходимости или если усиление давления на внешние финансы страны повысит риск введения валютного контроля до наступления дефолта суверена.

Понижение рейтингов устойчивости возможно в случае снижения капитализации ввиду дальнейшего заметного ухудшения качества активов или существенного сокращения валютной ликвидности. Повышение рейтингов устойчивости выше суверенного рейтинга крайне маловероятно с учетом сильной связи кредитоспособности суверенного эмитента и банков.