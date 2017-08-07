ЗАО «БТА Банк» с 6 сентября изменяет размер процентных ставок по некоторым договорам вкладов (депозитов).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, изменения коснутся договоров вкладов, начинающихся на номера:

172, вклад (депозит) «БТА Максима» в российских рублях, открытых с 18.12.2015г. по 19.12.2016г. (включительно), ставка составит до 8,5% годовых;

174, вклад (депозит) «БТА Профит» в российских рублях, открытых с 13.11.2015г. по 05.04.2017г. (включительно), до 9% годовых;

183, 187, вклад (депозит) «Счастливый момент» в российских рублях, открытых с 25.03.2016г. по 31.03.2016г. (включительно), до 9% годовых;

199, вклад (депозит) «Счастливый момент» в российских рублях, открытых с 25.03.2016г. по 31.03.2016г. (включительно), до 8,5% годовых;

79, вклад (депозит) «БТА Максима» в белорусских рублях, открытых с 16.01.2017г. по 30.03.2017г. (включительно), до 8% годовых;

80, вклад (депозит) «БТА Профит» в белорусских рублях, открытых с 07.09.2016г. по 27.04.2017г. (включительно), до 9% годовых;

080, вклад (депозит) «БТА Профит» в белорусских рублях, открытых с 02.05.2017г. по 18.07.2017г. (включительно), до 9% годовых;

84, 85, вклад (депозит) «Счастливый момент» в белорусских рублях, открытых с 25.03.2016г. по 31.03.2016г. (включительно), до 9% годовых;

171, вклад (депозит) «БТА Максима» в долларах США, открытых с 05.07.2016г. по 27.07.2016г. (включительно), до 3% годовых;

177, 178, 179, 180, 181, вклад (депозит) «Счастливый момент» в долларах США, открытых с 25.03.2016г. по 31.03.2016г. (включительно), до 3,5% годовых;

189, 190, 191, 192, 193, вклад (депозит) «Счастливый момент» в долларах США, открытых с 25.03.2016г. по 31.03.2016г. (включительно), до 3% годовых;

173, вклад (депозит) «БТА Профит» в евро, открытых с 17.11.2015г. по 12.04.2017г. (включительно), до 3% годовых;

0173, вклад (депозит) «БТА Профит» в евро, открытых с 03.05.2017г. по 06.06.2017г. (включительно), до 3% годовых;

171, вклад (депозит) «БТА Максима» в евро, открытых с 30.06.2016г. по 30.08.2016г. (включительно), до 3% годовых;

177, 178, 179, 180, 181, 189, 190, 191, 192, 193, вклад (депозит) «Счастливый момент» в евро, открытых с 25.03.2016г. по 31.03.2016г. (включительно), до 3% годовых.