«Франсабанк» ОАО с 7 августа изменяет тарифы по сервису Cash2Card (пополнение банковских карт иностранных банков-эмитентов) системы денежных переводов «Лидер».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, комиссионное вознаграждение составит:

переводы на карты, эмитированные иностранными банками без конвертации: 1 – 17240 росс. руб. – 250 росс. руб.; 1 — 275 долларов/евро – 4 долларов/евро; 17240,01 и более росс. руб., 275,01 и более долларов/евро – 1,45%;

переводы на карты, эмитированные иностранными банками, при условии конвертации валюты по курсу системы на момент отправки перевода: 1 – 10000 росс. руб. – 180 росс. руб.; 1 — 200 долларов/евро – 3 долларов/евро; 10000,01 и более росс. руб., 200,01 и более долларов/евро – 0%.