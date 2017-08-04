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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ФРАНСАБАНК ИЗМЕНЯЕТ ТАРИФЫ ПО СЕРВИСУ CASH2CARD СИСТЕМЫ ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ «ЛИДЕР»
11:57 07.08.2017

«Франсабанк» ОАО с 7 августа изменяет тарифы по сервису Cash2Card (пополнение банковских карт иностранных банков-эмитентов) системы денежных переводов «Лидер».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, комиссионное вознаграждение составит:

переводы на карты, эмитированные иностранными банками без конвертации: 1 – 17240 росс. руб. – 250 росс. руб.; 1 — 275 долларов/евро – 4 долларов/евро; 17240,01 и более росс. руб., 275,01 и более долларов/евро – 1,45%;

переводы на карты, эмитированные иностранными банками, при условии конвертации валюты по курсу системы на момент отправки перевода: 1 – 10000 росс. руб. – 180 росс. руб.; 1 — 200 долларов/евро – 3 долларов/евро; 10000,01 и более росс. руб., 200,01 и более долларов/евро – 0%.
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