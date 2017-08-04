ОАО «Банк БелВЭБ» предлагает финансирование до 100 тысяч долларов США в эквиваленте на активное развитие бизнеса или открытие нового в кредитной линейке «АКТИВ».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, кредитополучателем может выступать индивидуальный предприниматель или юридическое лицо; срок кредитования – до 84 месяцев; процентная ставка – от 9,5% годовых; обеспечение – неустойка при сумме кредитования до 15 тысяч долларов США в эквиваленте; досрочное погашение кредита без уплаты штрафных санкций; кредитование клиентов других банков; установление графика погашения кредита с учетом специфики бизнеса.