|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|07.08.2017
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК БЕЛВЭБ ПРЕДЛАГАЕТ КРЕДИТНУЮ ЛИНЕЙКУ «АКТИВ» ДЛЯ БИЗНЕСА
09:30 07.08.2017
ОАО «Банк БелВЭБ» предлагает финансирование до 100 тысяч долларов США в эквиваленте на активное развитие бизнеса или открытие нового в кредитной линейке «АКТИВ».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, кредитополучателем может выступать индивидуальный предприниматель или юридическое лицо; срок кредитования – до 84 месяцев; процентная ставка – от 9,5% годовых; обеспечение – неустойка при сумме кредитования до 15 тысяч долларов США в эквиваленте; досрочное погашение кредита без уплаты штрафных санкций; кредитование клиентов других банков; установление графика погашения кредита с учетом специфики бизнеса.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 05.08.2017
Итоги торгов на БВФБ
на 04.08.2017
Курсы в банках
на 07.08.2017
Конвертация в банках
на 07.08.2017
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте