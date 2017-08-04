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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
СОВЕРШЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ В СИСТЕМАХ ДБО БЕЛАГРОПРОМБАНКА БУДЕТ НЕВОЗМОЖНО УТРОМ 7 АВГУСТА
17:03 04.08.2017
ОАО «Белагропромбанк» 7 августа с 0.10 до 7.00 будет проводить технические работы.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в связи с этим будет временно отсутствовать возможность получения выписки по счетам, открытым в Операционном управлении, Региональной дирекции по Минску и Региональной дирекции по Минской области.
С 6.00 до 7.00 будет отсутствовать возможность получения выписки по всем счетам клиентов, по учету кредитной задолженности, погашения кредитной задолженности, в том числе через систему ЕРИП, получения выписки по вкладным (депозитным) счетам физических лиц, отражение остатков по вкладным счетам, совершения операций пополнения вкладных счетов в системах дистанционного банковского обслуживания (Интернет-банкинг, СМС-банкинг, ТВ-банкинг, мобильный банкинг, мобильный интернет-банкинг), в устройствах самообслуживания (банкоматах, инфокиосках), открытия оnline депозита в Интернет-банкинге и мобильном приложении банка.
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