ОАО «Белагропромбанк» 7 августа с 0.10 до 7.00 будет проводить технические работы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в связи с этим будет временно отсутствовать возможность получения выписки по счетам, открытым в Операционном управлении, Региональной дирекции по Минску и Региональной дирекции по Минской области.

С 6.00 до 7.00 будет отсутствовать возможность получения выписки по всем счетам клиентов, по учету кредитной задолженности, погашения кредитной задолженности, в том числе через систему ЕРИП, получения выписки по вкладным (депозитным) счетам физических лиц, отражение остатков по вкладным счетам, совершения операций пополнения вкладных счетов в системах дистанционного банковского обслуживания (Интернет-банкинг, СМС-банкинг, ТВ-банкинг, мобильный банкинг, мобильный интернет-банкинг), в устройствах самообслуживания (банкоматах, инфокиосках), открытия оnline депозита в Интернет-банкинге и мобильном приложении банка.