ОАО «Банк БелВЭБ» с 7 августа предлагает новый срочный безотзывный банковский вклад (депозит) для физических лиц «Престижный» с фиксированной процентной ставкой.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, открыть вклад можно в офисах банка в белорусских рублях, долларах США и евро на срок 12 и 24 месяца.

Процентная ставка по вкладу (депозиту) «Престижный» фиксированная и установлена в размере до 10% годовых по вкладам в белорусских рублях, до 3,9% годовых по вкладам в долларах США и евро (шкала процентных ставок).

При оформлении вклада «Престижный», вкладчику предоставляется право пользования международной банковской платежной карточкой премиум-класса без взимания платы: Visa Gold; Visa Platinum – для клиентов категории VIP.

С помощью услуги «Интернет-Банк» можно управлять своими денежными средствами на счетах и в депозитах в любое время.