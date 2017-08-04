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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК БЕЛВЭБ ПРЕДЛАГАЕТ НОВЫЙ ВКЛАД ДЛЯ ФИЗЛИЦ С ФИКСИРОВАННОЙ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКОЙ
14:57 04.08.2017
ОАО «Банк БелВЭБ» с 7 августа предлагает новый срочный безотзывный банковский вклад (депозит) для физических лиц «Престижный» с фиксированной процентной ставкой.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, открыть вклад можно в офисах банка в белорусских рублях, долларах США и евро на срок 12 и 24 месяца.
Процентная ставка по вкладу (депозиту) «Престижный» фиксированная и установлена в размере до 10% годовых по вкладам в белорусских рублях, до 3,9% годовых по вкладам в долларах США и евро (шкала процентных ставок).
При оформлении вклада «Престижный», вкладчику предоставляется право пользования международной банковской платежной карточкой премиум-класса без взимания платы: Visa Gold; Visa Platinum – для клиентов категории VIP.
С помощью услуги «Интернет-Банк» можно управлять своими денежными средствами на счетах и в депозитах в любое время.
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