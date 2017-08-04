ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
04.08.2017

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БАНК БЕЛВЭБ ПРЕДЛАГАЕТ НОВЫЙ ВКЛАД ДЛЯ ФИЗЛИЦ С ФИКСИРОВАННОЙ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКОЙ
14:57 04.08.2017

ОАО «Банк БелВЭБ» с 7 августа предлагает новый срочный безотзывный банковский вклад (депозит) для физических лиц «Престижный» с фиксированной процентной ставкой.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, открыть вклад можно в офисах банка в белорусских рублях, долларах США и евро на срок 12 и 24 месяца.

Процентная ставка по вкладу (депозиту) «Престижный» фиксированная и установлена в размере до 10% годовых по вкладам в белорусских рублях, до 3,9% годовых по вкладам в долларах США и евро (шкала процентных ставок).

При оформлении вклада «Престижный», вкладчику предоставляется право пользования международной банковской платежной карточкой премиум-класса без взимания платы: Visa Gold; Visa Platinum – для клиентов категории VIP.

С помощью услуги «Интернет-Банк» можно управлять своими денежными средствами на счетах и в депозитах в любое время.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 05.08.2017
валюта курс
EUR 2.3157
USD 1.9495
RUB 3.2331
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 04.08.2017
валюта курс +/-
EUR 2.3157 -0.0012
USD 1.9495 -0.0073
RUB 3.2331 +0.0106
все курсы архив

Курсы в банках
на 04.08.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3120 2.3180
USD 1.9470 1.9520
RUB 3.2200 3.2350
подробнее

Конвертация в банках
на 04.08.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1860 1.1900
EUR/RUB 71.5000 72.1000
USD/RUB 60.2000 60.5500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте