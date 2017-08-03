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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
НАЗНАЧЕН НОВЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ БСБ БАНКА
09:52 04.08.2017
В соответствии с решением общего собрания акционеров ЗАО «БСБ Банк» с 4 августа Сергей Дубков назначен председателем правления ЗАО «БСБ Банк».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, кроме этого, членом Совета директоров, председателем Комитета по рискам избрана Надежда Ермакова.
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