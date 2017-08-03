В соответствии с решением общего собрания акционеров ЗАО «БСБ Банк» с 4 августа Сергей Дубков назначен председателем правления ЗАО «БСБ Банк».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, кроме этого, членом Совета директоров, председателем Комитета по рискам избрана Надежда Ермакова.