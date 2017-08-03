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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В РАБОТЕ УСЛУГ ДБО БЕЛГАЗПРОМБАНКА УТРОМ 4 АВГУСТА ВОЗМОЖНЫ ПЕРЕБОИ
16:48 03.08.2017
В работе услуг дистанционного банковского обслуживания ОАО «Белгазпромбанк» 4 августа с 7.30 до 8.00 возможны перебои.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, это коснется услуг Интернет-банка, мобильного приложения BGPB mobile, услуги «Интернет-платежи», «SMS-информирование» и «SMS-управление». А также USSD- и SMS-запросов.
Это связано с проведением плановых работ по оптимизации работы ДБО-сервисов.
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