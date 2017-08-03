БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ИДЕЯ БАНК ИЗМЕНЯЕТ УСЛОВИЯ ПО КРЕДИТАМ ДЛЯ ФИЗЛИЦ

15:58 03.08.2017 ЗАО «Идея Банк» с 3 августа изменяет условия по кредитам для физических лиц. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ставки по кредитам составят: «Мини бикини» на срок 2-5 месяцев – 11% годовых; «Простой» 1-36 месяцев – 29% годовых; «Простой консолидация» 1-48 месяцев – 29% годовых. Оформить кредит можно в любом из отделений банка.