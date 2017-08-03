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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ИДЕЯ БАНК ИЗМЕНЯЕТ УСЛОВИЯ ПО КРЕДИТАМ ДЛЯ ФИЗЛИЦ
15:58 03.08.2017
ЗАО «Идея Банк» с 3 августа изменяет условия по кредитам для физических лиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ставки по кредитам составят: «Мини бикини» на срок 2-5 месяцев – 11% годовых; «Простой» 1-36 месяцев – 29% годовых; «Простой консолидация» 1-48 месяцев – 29% годовых.
Оформить кредит можно в любом из отделений банка.
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