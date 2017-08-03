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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В ОБСЛУЖИВАНИИ КАРТОЧЕК БПС-СБЕРБАНКА НОЧЬЮ 5 АВГУСТА ВОЗМОЖНЫ ПЕРЕРЫВЫ
12:30 03.08.2017
В обслуживании карточек ОАО «БПС-Сбербанк» 5 августа с 1.00 до 5.00 возможны перерывы длительностью не более 15 минут.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, это связано с проведением плановых технологических работ на интеграционном шлюзе дочерних банков.
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