БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

В ОБСЛУЖИВАНИИ КАРТОЧЕК БПС-СБЕРБАНКА НОЧЬЮ 5 АВГУСТА ВОЗМОЖНЫ ПЕРЕРЫВЫ

12:30 03.08.2017 В обслуживании карточек ОАО «БПС-Сбербанк» 5 августа с 1.00 до 5.00 возможны перерывы длительностью не более 15 минут. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, это связано с проведением плановых технологических работ на интеграционном шлюзе дочерних банков.