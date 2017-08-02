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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК ВТБ (БЕЛАРУСЬ) ИЗМЕНЯЕТ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО НЕКОТОРЫМ ВКЛАДАМ ФИЗЛИЦ
09:59 03.08.2017
ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) с 4 августа изменяет размер процентных ставок по вновь принимаемым вкладам физических лиц в белорусских рублях.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, процентная ставка по вновь принимаемым срочным безотзывным банковским вкладам (депозитам) «Окно возможностей» в белорусских рублях на срок 732 дня и 3 года составит 10% годовых.
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