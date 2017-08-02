БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БАНК ВТБ (БЕЛАРУСЬ) ИЗМЕНЯЕТ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО НЕКОТОРЫМ ВКЛАДАМ ФИЗЛИЦ

09:59 03.08.2017 ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) с 4 августа изменяет размер процентных ставок по вновь принимаемым вкладам физических лиц в белорусских рублях. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, процентная ставка по вновь принимаемым срочным безотзывным банковским вкладам (депозитам) «Окно возможностей» в белорусских рублях на срок 732 дня и 3 года составит 10% годовых.