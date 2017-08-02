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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ИНТЕРНЕТ-СЕРВИСЫ И ПРИЛОЖЕНИЯ АЛЬФА-БАНКА (БЕЛАРУСЬ) БУДУТ НЕДОСТУПНЫ НОЧЬЮ 3 АВГУСТА
17:29 02.08.2017
Интернет-сервисы и приложения ЗАО «Альфа-Банк» (Беларусь) будут недоступны 3 августа с 2.00 до 4.00.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, это коснется сервисов и приложений:
для частных клиентов: интернет-банк «Альфа-Клик», мобильный банк INSYNC.BY, пополнение счетов через платежно-справочные терминалы самообслуживания;
для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: система «Альфа-Клиент», интернет-банк «Альфа-Клиент Онлайн», приложение «Альфа-Бизнес Мобайл», сервис «Альфа-Выручка».
Это связано с проведением технологических работ на сервере операционного дня банка.
Возможны также перебои в услугах СМС-оповещения.
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