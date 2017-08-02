ЗАО «Цептер Банк» с 3 августа изменяет процентную ставку по кредиту «Цептер Клуб» на товары ИП «Цептер Интернационал».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, теперь купить товары Zepter можно в кредит под 15,99% годовых.

До 90% стоимости товара «Цептер» можно оформить в кредит; без комиссий и страховок; уменьшение ежемесячных платежей по мере погашения кредита; уменьшение общей суммы процентов по кредиту при платежах больше начисленных; досрочное погашение без штрафных санкций.