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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК ВТБ (БЕЛАРУСЬ) ЗАПУСТИЛ НОВЫЙ СЕРВИС «БИЗНЕС-КОННЕКТ»
16:22 02.08.2017
ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) запустило новый сервис «Бизнес-Коннект».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с помощью сервиса клиент получает возможность выбора новых надежных партнеров среди клиентов группы ВТБ в России и странах СНГ, а также выбора нужных товаров по специальным ценам.
Пользователи смогут оставить заявку на нужный товар или совершать закупки по актуальным каталогам поставщиков.
Для производителей/поставщиков товаров: новые клиенты; размещение перечня товаров на платформе с возможностью онлайн интеграции с 1С; возможность автоматического внесения наименований товара из существующего интернет-магазина; сокращение ручной работы сотрудников отдела продаж для поиска покупателей и минимизация ошибок.
Для покупателей: новые поставщики; поиск товаров по каталогу; размещение заявки на подбор поставщиков; онлайн чат с поставщиком на платформе; электронное согласование сделки; гибкая система скидок; установление специальных цен для клиентов; контроль статусов сделок.
Для защиты сделок пользователям сервиса Бизнес-Коннект возможно предоставление: банковской гарантии возврата платежа; банковской гарантии платежа; кредита; овердрафта.
Поиск бизнес партнеров осуществляется среди клиентов группы ВТБ, которая на сегодня представлена в 12 странах мира и насчитывает около 500000 клиентов.
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