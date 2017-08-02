ОАО «БПС-Сбербанк» представило новый сервис Сбербанк Онлайн» для вкладчиков банка.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, при необходимости досрочного востребования отзывных депозитов клиенты могут воспользоваться сервисом «Сбербанк Онлайн». Теперь все отзывные депозиты можно перевести на любую из карт (в том числе на карту в валюте, отличной от валюты депозита).

Перечисленная на карточный счет сумма досрочно закрытого депозита становится доступна на банковской платежной карточке по завершении данной операции в «Сбербанк Онлайн». Возврат по депозиту подоходного налога (при наличии) осуществляется в валюте депозита с причислением к сумме депозита, подлежащей выплате при его досрочном возврате.