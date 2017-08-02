|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|02.08.2017
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БПС-СБЕРБАНК ПРЕДСТАВИЛ НОВЫЙ СЕРВИС «СБЕРБАНК ОНЛАЙН» ДЛЯ ВКЛАДЧИКОВ БАНКА
14:33 02.08.2017
ОАО «БПС-Сбербанк» представило новый сервис Сбербанк Онлайн» для вкладчиков банка.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, при необходимости досрочного востребования отзывных депозитов клиенты могут воспользоваться сервисом «Сбербанк Онлайн». Теперь все отзывные депозиты можно перевести на любую из карт (в том числе на карту в валюте, отличной от валюты депозита).
Перечисленная на карточный счет сумма досрочно закрытого депозита становится доступна на банковской платежной карточке по завершении данной операции в «Сбербанк Онлайн». Возврат по депозиту подоходного налога (при наличии) осуществляется в валюте депозита с причислением к сумме депозита, подлежащей выплате при его досрочном возврате.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 03.08.2017
Итоги торгов на БВФБ
на 02.08.2017
Курсы в банках
на 02.08.2017
Конвертация в банках
на 02.08.2017
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте