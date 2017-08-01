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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
НАЗНАЧЕН НОВЫЙ ЗАМПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ БТА БАНКА
13:01 02.08.2017
Дмитрий Кулевацкий 1 августа вступил в должность заместителя председателя правления ЗАО «БТА Банк», на него также возложено исполнение обязанностей председателя правления банка.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в рамках представленных полномочий он курирует управление корпоративного бизнеса, управление корпоративных продаж, управление мониторинга и анализа, юридическое управление.
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