Дмитрий Кулевацкий 1 августа вступил в должность заместителя председателя правления ЗАО «БТА Банк», на него также возложено исполнение обязанностей председателя правления банка.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в рамках представленных полномочий он курирует управление корпоративного бизнеса, управление корпоративных продаж, управление мониторинга и анализа, юридическое управление.