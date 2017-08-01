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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК МОСКВА-МИНСК ВЫВЕЛ НА РЫНОК НОВУЮ УСЛУГУ ДЛЯ ЮРЛИЦ И ИП
12:15 02.08.2017
ОАО «Банк Москва-Минск» с 1 августа вывело на рынок новую услугу для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, теперь клиенты могут получить уникальный номер текущего (расчетного) счета в белорусских рублях.
Юрлица и ИП могут выбрать понравившийся номер счета, содержащий определенную комбинацию цифр.
Чтобы воспользоваться услугой «Магия чисел» необходимо: обратиться в структурное подразделение банка, занимающееся обслуживанием юридических лиц; ознакомиться со списком доступных для выбора номеров счетов; выбрать понравившийся номер счета; оплатить стоимость услуги.
За услугу банком взимается разовое вознаграждение согласно Тарифам банка.
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