БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БАНК МОСКВА-МИНСК ВЫВЕЛ НА РЫНОК НОВУЮ УСЛУГУ ДЛЯ ЮРЛИЦ И ИП

12:15 02.08.2017 ОАО «Банк Москва-Минск» с 1 августа вывело на рынок новую услугу для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, теперь клиенты могут получить уникальный номер текущего (расчетного) счета в белорусских рублях. Юрлица и ИП могут выбрать понравившийся номер счета, содержащий определенную комбинацию цифр. Чтобы воспользоваться услугой «Магия чисел» необходимо: обратиться в структурное подразделение банка, занимающееся обслуживанием юридических лиц; ознакомиться со списком доступных для выбора номеров счетов; выбрать понравившийся номер счета; оплатить стоимость услуги. За услугу банком взимается разовое вознаграждение согласно Тарифам банка.