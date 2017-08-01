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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК МОСКВА-МИНСК ИЗМЕНЯЕТ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО КРЕДИТАМ ФИЗЛИЦ
09:45 02.08.2017
ОАО «Банк Москва-Минск» с 2 августа изменяет процентные ставки по кредитам для физических лиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по вновь заключаемым кредитным договорам физических лиц:
процентная ставка по кредиту «на ЛИЧНОЕ» составляет 17% годовых, а для держателей банковских платежных карточек, выпущенных в рамках зарплатных проектов, обслуживаемых Банком, процентная ставка 16,5 % годовых;
процентная ставка по кредиту «SMARTкарта»составляет 18,2% годовых (ставка овернайт (ставка по кредиту овернайт – постоянно доступные операции Национального банка Беларуси), увеличенная в 1,3 раза).
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