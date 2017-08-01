БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БАНК МОСКВА-МИНСК ИЗМЕНЯЕТ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО КРЕДИТАМ ФИЗЛИЦ

09:45 02.08.2017 ОАО «Банк Москва-Минск» с 2 августа изменяет процентные ставки по кредитам для физических лиц. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по вновь заключаемым кредитным договорам физических лиц: процентная ставка по кредиту «на ЛИЧНОЕ» составляет 17% годовых, а для держателей банковских платежных карточек, выпущенных в рамках зарплатных проектов, обслуживаемых Банком, процентная ставка 16,5 % годовых; процентная ставка по кредиту «SMARTкарта»составляет 18,2% годовых (ставка овернайт (ставка по кредиту овернайт – постоянно доступные операции Национального банка Беларуси), увеличенная в 1,3 раза).