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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ИДЕЯ БАНК ИЗМЕНЯЕТ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ДЕЙСТВУЮЩИМ ВКЛАДАМ ФИЗЛИЦ
17:27 01.08.2017

ЗАО «Идея Банк» с 1 сентября изменяет размер ставок по действующим договорам вкладов физических лиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по срочным вкладам (депозитам) физических лиц в белорусских рублях, по которым размер процентной ставки выше, чем СР-2,5 (ставка рефинансирования Национального банка Беларуси минус два с половиной процентных пункта), процентная ставка устанавливается в размере СР-4:

«Уверенный 12 плюс», оформленные с 01.02.2017 по 28.02.2017;

«Уверенный 18 плюс», оформленные с 01.02.2017 по 28.02.2017;

«Уверенный 24 плюс», оформленные с 01.02.2017 по 27.02.2017;

«Особенный 12 плюс», оформленные с 01.02.2017 по 28.02.2017;

«Особенный 18 плюс», оформленные с 01.02.2017 по 28.02.2017;

«Особенный 24 плюс», оформленные с 08.02.2017 по 27.02.2017;

«Особенный плюс», оформленные через СБДО на 12 месяцев с 06.02.2017 по 28.02.2017;

«Особенный плюс», оформленные через СБДО на 18 месяцев с 03.02.2017 по 28.02.2017;

«Особенный плюс», оформленные через СБДО на 24 месяцев с 07.02.2017 по 25.02.2017;

«Особенный плюс с капитализацией», оформленные через СБДО на 12 месяцев с 01.02.2017 по 13.02.2017;

«Особенный плюс с капитализацией», оформленные через СБДО на 18 месяцев с 03.02.2017 по 28.02.2017;

«Особенный плюс с капитализацией», оформленные через СБДО на 24 месяцев с 03.02.2017 по 28.02.2017;

«В прямом эфире», оформленные через СБДО на 18 месяцев с 04.02.2017 по 26.02.2017;

«В прямом эфире с капитализацией», оформленные через СБДО на 18 месяцев с 13.02.2017 по 28.02.2017;

«В прямом эфире», оформленные через СБДО на 24 месяцев 25.02.2017;

«В прямом эфире с капитализацией», оформленные через СБДО на 24 месяцев 18.02.2017.

По срочным вкладам (депозитам) физических лиц в иностранной валюте, по которым размер процентной ставки выше, чем 1,5% годовых, процентная ставка устанавливается в размере 1,5%:

«Валютный 12 плюс», оформленные с 01.02.2017 по 28.02.2017;

«Валютный 24 плюс», оформленные с 01.08.2016 по 31.08.2016 и с 13.02.2017 по 23.02.2017;

«Валютный особенный 12 плюс», оформленные 16.02.2017;

«Валютный особенный 24 плюс», оформленные с 09.08.2016 по 31.08.2016, 01.02.2017 и с 07.02.2017 по 27.02.2017;

«Валютный особенный плюс с капитализацией», оформленные через СБДО на 12 месяцев с 02.02.2017 по 24.02.2017;

«Валютный особенный плюс с капитализацией», оформленные через СБДО на 24 месяцев с 11.08.2016 по 25.08.2016 и 14.02.2017;

«Валютный особенный плюс», оформленные через СБДО на 24 месяцев с 16.08.2016 по 22.08.2016.
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