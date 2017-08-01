БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ИДЕЯ БАНК ИЗМЕНЯЕТ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ДЕЙСТВУЮЩИМ ВКЛАДАМ ФИЗЛИЦ

17:27 01.08.2017 ЗАО «Идея Банк» с 1 сентября изменяет размер ставок по действующим договорам вкладов физических лиц. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по срочным вкладам (депозитам) физических лиц в белорусских рублях, по которым размер процентной ставки выше, чем СР-2,5 (ставка рефинансирования Национального банка Беларуси минус два с половиной процентных пункта), процентная ставка устанавливается в размере СР-4: «Уверенный 12 плюс», оформленные с 01.02.2017 по 28.02.2017; «Уверенный 18 плюс», оформленные с 01.02.2017 по 28.02.2017; «Уверенный 24 плюс», оформленные с 01.02.2017 по 27.02.2017; «Особенный 12 плюс», оформленные с 01.02.2017 по 28.02.2017; «Особенный 18 плюс», оформленные с 01.02.2017 по 28.02.2017; «Особенный 24 плюс», оформленные с 08.02.2017 по 27.02.2017; «Особенный плюс», оформленные через СБДО на 12 месяцев с 06.02.2017 по 28.02.2017; «Особенный плюс», оформленные через СБДО на 18 месяцев с 03.02.2017 по 28.02.2017; «Особенный плюс», оформленные через СБДО на 24 месяцев с 07.02.2017 по 25.02.2017; «Особенный плюс с капитализацией», оформленные через СБДО на 12 месяцев с 01.02.2017 по 13.02.2017; «Особенный плюс с капитализацией», оформленные через СБДО на 18 месяцев с 03.02.2017 по 28.02.2017; «Особенный плюс с капитализацией», оформленные через СБДО на 24 месяцев с 03.02.2017 по 28.02.2017; «В прямом эфире», оформленные через СБДО на 18 месяцев с 04.02.2017 по 26.02.2017; «В прямом эфире с капитализацией», оформленные через СБДО на 18 месяцев с 13.02.2017 по 28.02.2017; «В прямом эфире», оформленные через СБДО на 24 месяцев 25.02.2017; «В прямом эфире с капитализацией», оформленные через СБДО на 24 месяцев 18.02.2017. По срочным вкладам (депозитам) физических лиц в иностранной валюте, по которым размер процентной ставки выше, чем 1,5% годовых, процентная ставка устанавливается в размере 1,5%: «Валютный 12 плюс», оформленные с 01.02.2017 по 28.02.2017; «Валютный 24 плюс», оформленные с 01.08.2016 по 31.08.2016 и с 13.02.2017 по 23.02.2017; «Валютный особенный 12 плюс», оформленные 16.02.2017; «Валютный особенный 24 плюс», оформленные с 09.08.2016 по 31.08.2016, 01.02.2017 и с 07.02.2017 по 27.02.2017; «Валютный особенный плюс с капитализацией», оформленные через СБДО на 12 месяцев с 02.02.2017 по 24.02.2017; «Валютный особенный плюс с капитализацией», оформленные через СБДО на 24 месяцев с 11.08.2016 по 25.08.2016 и 14.02.2017; «Валютный особенный плюс», оформленные через СБДО на 24 месяцев с 16.08.2016 по 22.08.2016.