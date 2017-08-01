БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БЕЛАГРОПРОМБАНК ИЗМЕНЯЕТ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ДОГОВОРАМ «ЗАЕМ»

16:43 01.08.2017 ОАО «Белагропромбанк» изменяет процентные ставки по договорам текущего (расчетного) банковского счета физических лиц в белорусских рублях и по договорам текущего (расчетного) банковского счета «Заем». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 4 сентября процентная ставка установлена в размере 0,1% годовых.