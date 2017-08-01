|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|01.08.2017
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАГРОПРОМБАНК ИЗМЕНЯЕТ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ДОГОВОРАМ «ЗАЕМ»
16:43 01.08.2017
ОАО «Белагропромбанк» изменяет процентные ставки по договорам текущего (расчетного) банковского счета физических лиц в белорусских рублях и по договорам текущего (расчетного) банковского счета «Заем».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 4 сентября процентная ставка установлена в размере 0,1% годовых.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 02.08.2017
Итоги торгов на БВФБ
на 01.08.2017
Курсы в банках
на 01.08.2017
Конвертация в банках
на 01.08.2017
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте