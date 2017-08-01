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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БАНК БЕЛВЭБ ИЗМЕНЯЕТ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ДЕПОЗИТАМ ФИЗЛИЦ
15:41 01.08.2017

ОАО «Банк БелВЭБ» с 1 августа изменяет процентные ставки по банковским вкладам (депозитам) физических лиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, так, по вновь заключаемым договорам срочного безотзывного банковского вклада (депозита) «Выдатны-вэб» будут действовать следующие годовые процентные ставки:

в белорусских рублях: минимальная сумма – 50 руб., 1 месяц – 6%, 3 месяца – 11,1%, 6 месяцев – 11,2%, 12 месяцев – 10,5%, 24 и 36 месяцев – 11%;

в долларах и евро: мин. сумма – 50 долларов/евро, 1 месяц – 0,7%, 3 месяца – 1%, 6 месяцев – 2,7%, 12 месяцев – 3,7%, 24 и 36 месяцев – 4%.

По вновь заключаемым договорам срочного безотзывного банковского вклада (депозита) «Сберегательный вкл@д» будут действовать следующие годовые процентные ставки:

в белорусских рублях: минимальная сумма – 50 руб., 1 месяц – 4%, 3 и 6 месяцев – 11,2%, 12 месяцев – 8%, 24 месяца – 10%;

в долларах и евро: мин. сумма – 50 долларов/евро, 1 месяц – 0,6%, 3 месяца – 0,7%, 6 месяцев – 2,5%, 12 месяцев – 3,5%, 24 месяца – 3,9%, 36 и 60 месяцев – 4%.

По вновь привлекаемым и продлеваемым срочным отзывным банковским вкладам (депозитам) «Интернет-вкл@д» будут действовать следующие годовые процентные ставки (мин. сумма – 50 руб./долларов/евро):

в белорусских рублях: до 10000 – на 1 месяц – 6,3%, 3 месяца – 8,3%, 6 месяцев – 9,3%, 12, 18 и 24 месяца – 9,5%; 10000 и более – на 1 месяц – 6,8%, 3 месяца – 8,8%, 6 месяцев – 9,8%, 12, 18 и 24 месяца – 9,5%;

в долларах: до 10000 и более 10000 – на 1 месяц – 1%, 3 месяца – 1,5%, 6 месяцев – 2,5%, 12, 18 и 24 месяца – 3%;

в евро: до 10000 – на 1 месяц – 0,9%, 3 месяца – 1,3%, 6 месяцев – 2,5%, 12, 18 и 24 месяца – 3%; 10000 и более – на 1 месяц – 1%, 3 месяца – 1,3%, 6 месяцев – 2,5%, 12, 18 и 24 месяца – 3%.
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