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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛГАЗПРОМБАНК ПРОДЛЕВАЕТ АКЦИЮ ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА ПО РЕФИНАСИРОВАНИЮ КРЕДИТОВ ДО 1 ОКТЯБРЯ
14:40 01.08.2017
ОАО «Белгазпромбанк» продлевает акцию для малого бизнеса по рефинасированию кредитов, полученных в другом банке, до 1 октября.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, при этом проценты за пользование кредитом в первые 3 месяца с даты заключения кредитного договора устанавливаются в размере от 5% в евро, 6% в долларах США и 12% в российских рублях.
Помимо этого ОАО «Белгазпромбанк» предлагает длительные сроки кредитования (до 10 лет) с возможностью установления индивидуальных графиков погашения кредитов, а также кредиты в рамках заключенного соглашения с ОАО «Банк развития Республики Беларусь».
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