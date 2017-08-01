БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БЕЛГАЗПРОМБАНК ПРОДЛЕВАЕТ АКЦИЮ ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА ПО РЕФИНАСИРОВАНИЮ КРЕДИТОВ ДО 1 ОКТЯБРЯ

14:40 01.08.2017 ОАО «Белгазпромбанк» продлевает акцию для малого бизнеса по рефинасированию кредитов, полученных в другом банке, до 1 октября. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, при этом проценты за пользование кредитом в первые 3 месяца с даты заключения кредитного договора устанавливаются в размере от 5% в евро, 6% в долларах США и 12% в российских рублях. Помимо этого ОАО «Белгазпромбанк» предлагает длительные сроки кредитования (до 10 лет) с возможностью установления индивидуальных графиков погашения кредитов, а также кредиты в рамках заключенного соглашения с ОАО «Банк развития Республики Беларусь».