БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БЕЛАГРОПРОМБАНК ИЗМЕНЯЕТ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО НЕКОТОРЫМ ДОГОВОРАМ

13:24 01.08.2017 ОАО «Белагропромбанк» изменяет процентные ставки по некоторым договорам. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, процентные ставки изменяются по вновь заключаемым и ранее заключенным договорам: текущего (расчетного) счета «Накопительный», к которому выпускаются банковские платежные карточки БЕЛКАРТ; текущего (расчетного) счета «Забота», к которому выпускаются банковские платежные карточки; текущего (расчетного) счета, к которому выпускаются банковские платежные карточки, в том числе на которые производится зачисление пенсии не реже 1 раза в 3 месяца; текущего (расчетного) счета «Зарплатный» (альтернативный), к которому выпускаются банковские платежные карточки; текущего (расчетного) счета «Депозитный кошелек 2.0», к которому выпускаются банковские платежные карточки, текущего (расчетного) счета, к которому выпускаются банковские платежные карточки Visa Platinum; счета по учету гарантийных депозитов денег, открытых к счетам физических лиц в белорусских рублях; счета по учету гарантийных депозитов денег, открытых к счетам физических лиц в иностранной валюте; По вышеуказанным договорам с 4 сентября процентная ставка будет составлять 0,1% годовых.