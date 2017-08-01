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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАГРОПРОМБАНК ИЗМЕНЯЕТ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО НЕКОТОРЫМ ДОГОВОРАМ
13:24 01.08.2017
ОАО «Белагропромбанк» изменяет процентные ставки по некоторым договорам.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, процентные ставки изменяются по вновь заключаемым и ранее заключенным договорам:
текущего (расчетного) счета «Накопительный», к которому выпускаются банковские платежные карточки БЕЛКАРТ;
текущего (расчетного) счета «Забота», к которому выпускаются банковские платежные карточки;
текущего (расчетного) счета, к которому выпускаются банковские платежные карточки, в том числе на которые производится зачисление пенсии не реже 1 раза в 3 месяца;
текущего (расчетного) счета «Зарплатный» (альтернативный), к которому выпускаются банковские платежные карточки;
текущего (расчетного) счета «Депозитный кошелек 2.0», к которому выпускаются банковские платежные карточки,
текущего (расчетного) счета, к которому выпускаются банковские платежные карточки Visa Platinum;
счета по учету гарантийных депозитов денег, открытых к счетам физических лиц в белорусских рублях;
счета по учету гарантийных депозитов денег, открытых к счетам физических лиц в иностранной валюте;
По вышеуказанным договорам с 4 сентября процентная ставка будет составлять 0,1% годовых.
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