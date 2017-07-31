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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


FITCH ПОДТВЕРДИЛО РЕЙТИНГИ 6 БЕЛОРУССКИХ БАНКОВ НА УРОВНЕ «B-» И ИЗМЕНИЛО ПРОГНОЗ НА «ПОЗИТИВНЫЙ»
12:35 01.08.2017

Агентство Fitch Ratings изменило со «Стабильного» на «Позитивный» прогноз по долгосрочным рейтингам дефолта эмитента («РДЭ») шести белорусских банков (ОАО «АСБ Беларусбанк», ОАО «Белинвестбанк», ОАО «Банк развития Республики Беларусь», ОАО «БПС-Сбербанк», ОАО «Банк БелВЭБ» и ОАО «Белгазпромбанк») и подтвердило РДЭ на уровне «B-».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Fitch, данные рейтинговые действия следуют за пересмотром со «Стабильного» на «Позитивный» прогноза по суверенным рейтингам Беларуси.

Изменение прогноза по обусловленным поддержкой РДЭ Беларусбанка, Белинвестбанка (оба принадлежат Государственному комитету по имуществу Беларуси) и Банка развития (принадлежит Совету министров Беларуси) отражает мнение Fitch о том, что способность властей предоставить поддержку этим банкам в случае необходимости несколько улучшилась, о чем свидетельствует «Позитивный» прогноз по суверенным долгосрочным РДЭ. В то же время финансовая гибкость государства по-прежнему ограничена, в особенности в иностранной валюте. Готовность властей оказать поддержку этим банкам является высокой ввиду государственной собственности и контроля, системной значимости банков и их роли в проводимой политике (более значительная у Беларусбанка и БРРБ), субсидиарной ответственности государства по облигациям БРРБ и истории поддержки банков на сегодня.

Пересмотр прогноза по РДЭ БПС-Сбербанка, Банка БелВЭБ и Белгазпромбанка отражает вероятность повышения их рейтингов в случае повышения суверенных рейтингов и пересмотра странового потолка с «B-» на «B». Страновой потолок отражает трансфертный риск и риск конвертации и ограничивает степень, в которой поддержка со стороны иностранных акционеров этих банков может учитываться в их долгосрочных РДЭ в иностранной валюте.

98,4% в БПС-Сбербанке принадлежит Сбербанку России («BBB-»/прогноз «Стабильный»), 97,5% в БелВЭБе находится в собственности Внешэкономбанка («ВЭБ», «BBB-»/прогноз «Стабильный»), а собственниками Белгазпромбанка совместно являются ПАО Газпром («BBB-»/прогноз «Стабильный») и Газпромбанк («BB+»/прогноз «Стабильный»), каждому из которых принадлежит по 49,7%.

РДЭ находящихся в госсобственности Беларусбанка, Белинвестбанка и Банка развития могут быть повышены или понижены в случае повышения или понижения суверенных рейтингов Беларуси. Кроме того, рейтинги банков могут быть понижены, и, соответственно, станут ниже суверенного рейтинга, если своевременная поддержка не будет оказана в случае ее необходимости или если усиление давления на внешние финансы страны повысит риск введения валютного контроля до наступления дефолта суверена.

РДЭ находящихся в иностранной собственности БПС-Сбербанка, Банка БелВЭБ и Белгазпромбанка могут быть повышены или понижены, если изменение суверенных рейтингов Беларуси приведет к изменению странового потолка.

Вероятность понижения РДЭ этих шести банков в настоящее время несколько ниже с учетом «Позитивного» прогноза по рейтингам.

Проведенные рейтинговые действия:

Беларусбанк, Белинвестбанк: долгосрочные РДЭ в иностранной валюте подтверждены на уровне «B-», прогноз изменен со «Стабильного» на «Позитивный»; краткосрочные РДЭ подтверждены на уровне «B»; рейтинги поддержки подтверждены на уровне «5»; уровни поддержки долгосрочных РДЭ подтверждены как «B-»; рейтинги устойчивости «b-» не затронуты рейтинговым действием;

Банк развития: долгосрочный РДЭ в иностранной валюте подтвержден на уровне «B-», прогноз изменен со «Стабильного» на «Позитивный»; краткосрочный РДЭ подтвержден на уровне «B»; долгосрочный РДЭ в национальной валюте подтвержден на уровне «B-», прогноз изменен со «Стабильного» на «Позитивный»; рейтинг поддержки подтвержден на уровне «5»; уровень поддержки долгосрочного РДЭ подтвержден как «B-».

БПС-Сбербанк, Белгазпромбанк и Банк БелВЭБ: долгосрочные РДЭ в иностранной валюте подтверждены на уровне «B-», прогноз изменен со «Стабильного» на «Позитивный»; краткосрочные РДЭ подтверждены на уровне «B»; рейтинги поддержки подтверждены на уровне «5»; рейтинги устойчивости «b-» не затронуты рейтинговым действием.
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