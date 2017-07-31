Агентство Fitch Ratings изменило со «Стабильного» на «Позитивный» прогноз по долгосрочным рейтингам дефолта эмитента («РДЭ») шести белорусских банков (ОАО «АСБ Беларусбанк», ОАО «Белинвестбанк», ОАО «Банк развития Республики Беларусь», ОАО «БПС-Сбербанк», ОАО «Банк БелВЭБ» и ОАО «Белгазпромбанк») и подтвердило РДЭ на уровне «B-».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Fitch, данные рейтинговые действия следуют за пересмотром со «Стабильного» на «Позитивный» прогноза по суверенным рейтингам Беларуси.

Изменение прогноза по обусловленным поддержкой РДЭ Беларусбанка, Белинвестбанка (оба принадлежат Государственному комитету по имуществу Беларуси) и Банка развития (принадлежит Совету министров Беларуси) отражает мнение Fitch о том, что способность властей предоставить поддержку этим банкам в случае необходимости несколько улучшилась, о чем свидетельствует «Позитивный» прогноз по суверенным долгосрочным РДЭ. В то же время финансовая гибкость государства по-прежнему ограничена, в особенности в иностранной валюте. Готовность властей оказать поддержку этим банкам является высокой ввиду государственной собственности и контроля, системной значимости банков и их роли в проводимой политике (более значительная у Беларусбанка и БРРБ), субсидиарной ответственности государства по облигациям БРРБ и истории поддержки банков на сегодня.

Пересмотр прогноза по РДЭ БПС-Сбербанка, Банка БелВЭБ и Белгазпромбанка отражает вероятность повышения их рейтингов в случае повышения суверенных рейтингов и пересмотра странового потолка с «B-» на «B». Страновой потолок отражает трансфертный риск и риск конвертации и ограничивает степень, в которой поддержка со стороны иностранных акционеров этих банков может учитываться в их долгосрочных РДЭ в иностранной валюте.

98,4% в БПС-Сбербанке принадлежит Сбербанку России («BBB-»/прогноз «Стабильный»), 97,5% в БелВЭБе находится в собственности Внешэкономбанка («ВЭБ», «BBB-»/прогноз «Стабильный»), а собственниками Белгазпромбанка совместно являются ПАО Газпром («BBB-»/прогноз «Стабильный») и Газпромбанк («BB+»/прогноз «Стабильный»), каждому из которых принадлежит по 49,7%.

РДЭ находящихся в госсобственности Беларусбанка, Белинвестбанка и Банка развития могут быть повышены или понижены в случае повышения или понижения суверенных рейтингов Беларуси. Кроме того, рейтинги банков могут быть понижены, и, соответственно, станут ниже суверенного рейтинга, если своевременная поддержка не будет оказана в случае ее необходимости или если усиление давления на внешние финансы страны повысит риск введения валютного контроля до наступления дефолта суверена.

РДЭ находящихся в иностранной собственности БПС-Сбербанка, Банка БелВЭБ и Белгазпромбанка могут быть повышены или понижены, если изменение суверенных рейтингов Беларуси приведет к изменению странового потолка.

Вероятность понижения РДЭ этих шести банков в настоящее время несколько ниже с учетом «Позитивного» прогноза по рейтингам.

Проведенные рейтинговые действия:

Беларусбанк, Белинвестбанк: долгосрочные РДЭ в иностранной валюте подтверждены на уровне «B-», прогноз изменен со «Стабильного» на «Позитивный»; краткосрочные РДЭ подтверждены на уровне «B»; рейтинги поддержки подтверждены на уровне «5»; уровни поддержки долгосрочных РДЭ подтверждены как «B-»; рейтинги устойчивости «b-» не затронуты рейтинговым действием;

Банк развития: долгосрочный РДЭ в иностранной валюте подтвержден на уровне «B-», прогноз изменен со «Стабильного» на «Позитивный»; краткосрочный РДЭ подтвержден на уровне «B»; долгосрочный РДЭ в национальной валюте подтвержден на уровне «B-», прогноз изменен со «Стабильного» на «Позитивный»; рейтинг поддержки подтвержден на уровне «5»; уровень поддержки долгосрочного РДЭ подтвержден как «B-».

БПС-Сбербанк, Белгазпромбанк и Банк БелВЭБ: долгосрочные РДЭ в иностранной валюте подтверждены на уровне «B-», прогноз изменен со «Стабильного» на «Позитивный»; краткосрочные РДЭ подтверждены на уровне «B»; рейтинги поддержки подтверждены на уровне «5»; рейтинги устойчивости «b-» не затронуты рейтинговым действием.