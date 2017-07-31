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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАГРОПРОМБАНК ИЗМЕНЯЕТ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ДЕПОЗИТАМ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ
12:21 01.08.2017
ОАО «Белагропромбанк» изменяет процентные ставки по депозитам в белорусских рублях.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 4 сентября по договорам банковского вклада (депозита) физических лиц до востребования в белорусских рублях и по договорам банковского вклада (депозита) до востребования «Пенсионный» установлена процентная ставка в размере 0,1% годовых.
С 4 сентября вступает в силу новая Таблица процентных ставок по срочному банковскому вкладу (депозиту) «Система сбережений Линия роста 2.0» и новая Таблица процентных ставок по срочному банковскому вкладу (депозиту) ОАО «Белагропромбанк» для договоров срочного банковского вклада (депозита) ОАО «Белагропромбанк».
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