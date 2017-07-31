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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
S&P GLOBAL RATINGS ПОДТВЕРДИЛО РЕЙТИНГИ БАНКА РАЗВИТИЯ БЕЛАРУСИ
11:41 01.08.2017
Агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги ОАО «Банк развития Республики Беларусь» на уровне «В-/В» (прогноз – стабильный), что полностью соответствует суверенным рейтингам Беларуси.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в своем релизе аналитики агентства подчеркивают неразрывную связь Банка развития с правительством Беларуси и его критически важную роль в решении задач государственной политики путем предоставления долгосрочных кредитных ресурсов для финансирования в рамках государственных программ, а также выполнения ряда других социально значимых функций.
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