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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
РРБ-БАНК ИЗМЕНЯЕТ СТАВКИ ПЛАТЫ ДЛЯ ЮРЛИЦ И ИП
11:04 01.08.2017
ЗАО «РРБ-Банк» с 7 августа изменяет ставки платы для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с этой даты ставки составят:
прием наличных денежных средств в белорусских рублях через пункты обмена валют, расположенные вне места расположения банка (центральный аппарат, центры банковских услуг), с зачислением/перечислением их на счета клиентов банка/клиентов иных банков Беларуси – 0,1% от суммы принятой наличности, мин. 1 руб.;
прием наличных денежных средств через кассы банка от клиентов, не имеющих счетов в ЗАО «РРБ-Банк», с зачислением/перечислением их на счета клиентов банка/ клиентов иных банков Беларуси – 0,1% от суммы принятой наличности, мин. 1 руб.
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