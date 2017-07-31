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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛГАЗПРОМБАНК ВНОСИТ ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ ПО ОПЕРАЦИЯМ ФИЗЛИЦ
10:37 01.08.2017
ОАО «Белгахпромбанк» с 1 августа вносит изменения в Перечень вознаграждений за операции физических лиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, со вступлением в силу новой редакции Перечня вознаграждений вносятся следующие существенные изменения в части порядка взимания и размера вознаграждений по следующим операциям и услугам, предоставляемым банком:
Операции с использованием банковской платежной карточки или ее реквизитов, а также предоставление сервисов/услуг по карточке:
вводится плата за снятие наличных денежных средств с использованием банковской платежной карточки в почтовых отделениях связи РУП «Белпочта» в размере 1% от суммы операции;
увеличена плата за пользование услугой «SMS-информирование» до 2 рублей по всем карточным продуктам (если иное не установлено Перечнем вознаграждений). Альтернативой данной услуги является услуга Push-уведомления, которая предоставляется бесплатно (п. 1.1.3. Раздела 1 Перечня вознаграждений);
увеличена плата за предоставление информации о доступной сумме денежных средств по платежной карточке при обращении в Контакт-центр до 2 рублей (п. 1.1.4. Раздела I Перечня вознаграждений);
установлен единый тариф за снятие наличных денежных средств по карточкам в других банках как на территории Беларуси, так и за пределами, в зависимости от типа заготовки;
Операции по счетам/без открытия счета:
установлен единый размер вознаграждения за зачисление денежных средств в безналичном порядке на текущий (банковский) счет, доступ к которому осуществляется с использованием платежной карточки – 1,5% от суммы в любой валюте перечисления, если иное не установлено Перечнем вознаграждений (п.2.1.1.2. Раздела II Перечня вознаграждений);
увеличена плата за прием и пересчет наличных денежных средств с последующим переводов на счета юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, открытые в ОАО «Белгазпромбанк» до 0,2% от суммы, мин. 3 рубля, макс. 100 рубля (п. 2.2.3 Раздела II Перечня вознаграждений);
увеличена плата за пересчет наличных денежных средств при осуществлении приёма платежей в кассе в пользу производителей услуг (п.2.2.4. Раздела II Перечня вознаграждений).
Новые размеры вознаграждений по операциям (в соответствии с новой редакцией Перечня вознаграждений) применяются как в отношении операций, совершаемых в структурных подразделениях банка, так и при осуществлении операций посредством форм услуги дистанционного банковского обслуживания банка.
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