БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ФРАНСАБАНК ОТКРЫВАЕТ НОВЫЙ ОБМЕННИК В МИНСКЕ

09:59 01.08.2017 «Франсабанк» ОАО 1 августа открывает новый пункт обмена валюты в Минске. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, новый обменник расположен по адресу ул. Некрасова, 3а (магазин «Виталюр»). Перечень совершаемых операций: обмен валют; прием платежей по системе ЕРИП; погашение кредитов и процентов по ним; обмен поврежденных банкнот Национального банка Беларуси; прием и выдача денежной наличности по терминалу; приём платежей от физических лиц в белорусских рублях, связанных с переводами на счета получателей денежных средств, в пределах банка или в другие банки; приём выручки от субъектов хозяйствования и ИП.