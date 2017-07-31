|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|01.08.2017
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ФРАНСАБАНК ОТКРЫВАЕТ НОВЫЙ ОБМЕННИК В МИНСКЕ
09:59 01.08.2017
«Франсабанк» ОАО 1 августа открывает новый пункт обмена валюты в Минске.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, новый обменник расположен по адресу ул. Некрасова, 3а (магазин «Виталюр»).
Перечень совершаемых операций: обмен валют; прием платежей по системе ЕРИП; погашение кредитов и процентов по ним; обмен поврежденных банкнот Национального банка Беларуси; прием и выдача денежной наличности по терминалу; приём платежей от физических лиц в белорусских рублях, связанных с переводами на счета получателей денежных средств, в пределах банка или в другие банки; приём выручки от субъектов хозяйствования и ИП.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 01.08.2017
Итоги торгов на БВФБ
на 31.07.2017
Курсы в банках
на 01.08.2017
Конвертация в банках
на 01.08.2017
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте