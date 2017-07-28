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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
АЛЬФА-БАНК (БЕЛАРУСЬ) ИЗМЕНЯЕТ ПРАВИЛА РАСЧЕТА CASHBACK ПО «КАРТЕ №1»
09:45 31.07.2017
ЗАО «Альфа-Банк» (Беларусь) с 1 августа изменяет правила расчета cashback по «Карте №1».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в соответствии с изменениями максимальный cashback по карте составит до 300 рублей.
Расчет cashback за июль 2017 года будет проводиться по ныне действующим правилам без учета изменений. Июльский cashback владельцы «Карты №1» получат в августе.
«Карта №1» помогает возвращать деньги за покупки: 2% – по любимой категории, 1% – по всем остальным. Это карточка MasterCard World с возможностью бесплатного пополнения через ЕРИП.
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