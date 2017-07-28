ЗАО «Альфа-Банк» (Беларусь) с 1 августа изменяет правила расчета cashback по «Карте №1».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в соответствии с изменениями максимальный cashback по карте составит до 300 рублей.

Расчет cashback за июль 2017 года будет проводиться по ныне действующим правилам без учета изменений. Июльский cashback владельцы «Карты №1» получат в августе.

«Карта №1» помогает возвращать деньги за покупки: 2% – по любимой категории, 1% – по всем остальным. Это карточка MasterCard World с возможностью бесплатного пополнения через ЕРИП.